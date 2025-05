Lúcio Mosquini cumpre promessa, entrega cargo a senador e pode deixar MDB rondoniense

O senador Confúcio Moura assumiu oficialmente, nesta terça-feira (13), a presidência do MDB em Rondônia, após o deputado federal Lúcio Mosquini entregar o comando da sigla.

O senador disse que a mudança representa o início de uma nova fase para o partido no estado, com foco em reestruturação, diálogo e fortalecimento político.

Em publicações nas redes sociais, Confúcio Moura reafirmou o compromisso de recuperar o protagonismo do MDB, que já teve forte atuação em Rondônia. “Assumi a presidência do MDB-Rondônia com o compromisso de fortalecer e recuperar o protagonismo respeitado que nosso partido sempre teve”, declarou o senador.

A primeira ação sob a nova liderança será a reunião da executiva estadual do MDB, marcada para esta semana O encontro tem como objetivos principais a reorganização da legenda, a ampliação da participação de jovens e mulheres na política e a abertura para novas lideranças comprometidas com o desenvolvimento sustentável e democrático do estado.

“Conto com nossos companheiros de caminhada, com a juventude, com as mulheres e com todos que acreditam na boa política. Se você quer contribuir com um projeto sério e comprometido com o futuro de Rondônia, venha para o MDB!”, convocou Confúcio.nA transição foi feita de maneira harmoniosa.

Em entrevista ao Extra de Rondônia no final de abril, Lúcio Mosquini já havia afirmado que só entregaria o partido ao senador Confúcio Moura, o que de fato ocorreu.

Questionado sobre a possibilidade de mudar de partido, Mosquini respondeu que ainda é cedo para tomar essa decisão, mas reconheceu estar refletindo sobre o seu futuro político.