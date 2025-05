Obras de drenagem e pavimentação no Setor 23 começam a todo vapor em Vilhena

A semana começou com movimentação intensa no Setor 23, em Vilhena.

Máquinas e equipes da empresa contratada pela Prefeitura de Vilhena deram início às obras de drenagem e pavimentação das vias do bairro, um investimento que – segundo a própria prefeitura – promete transformar a realidade dos moradores, oferecendo mais segurança e bem-estar a quem transita pela região.

A primeira etapa da obra consiste na escavação para a instalação da tubulação que irá compor o novo sistema de escoamento das águas pluviais. Essa rede de captação será conectada à galeria principal localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, importante via de circulação da cidade.

Além do sistema de drenagem e da pavimentação asfáltica, o projeto inclui a construção de meio-fio e calçadas, contribuindo para a mobilidade urbana e valorização do bairro. A obra representa um investimento total de R$ 3.469.998,09, recursos viabilizados pelo senador Confúcio Moura junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), com contrapartida da Prefeitura de Vilhena.