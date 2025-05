PF mira crime organizado em operação contra garimpo ilegal no Amazonas

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Rondônia (BOPE) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagrou, na última terça-feira (13), a Operação Reditus, na região de Humaitá (AM), com o objetivo de combater a extração ilegal de minérios.

Durante a ação, a PF realizou diligências para coleta de informações de inteligência que subsidiarão futuras operações, visando identificar os líderes e financiadores da atividade ilícita, bem como suas possíveis conexões com o crime organizado.

A Polícia Federal em Rondônia seguirá monitorando a área e atuando em parceria com outras instituições para assegurar o cumprimento das leis e a preservação do meio ambiente. Novas ações estão previstas para reforçar o combate a esse tipo de crime.