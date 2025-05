Porto Velho celebra o Dia do Gari com campanha que destaca importância deste profissional

A EcoRondônia, empresa do Grupo Marquise responsável pelos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos em Porto Velho, preparou uma homenagem especial ao Dia do Gari, celebrado em 16 de maio.

A ação integra a campanha nacional do Grupo Marquise, com o objetivo de valorizar uma das profissões mais essenciais para a sociedade.

Com o tema “Todo mundo precisa do Gari”, a campanha utiliza animações e um jingle especial para destacar o papel fundamental desses profissionais na rotina das cidades. O reconhecimento veio com o Bronze no Prêmio Colunistas 2024, na categoria Rádio, uma das mais importantes premiações do mercado, promovida pela Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp). A conquista reforça a relevância da campanha e sua contribuição para a valorização do trabalho dos garis.

As peças ressaltam que, embora muitas profissões sejam importantes, o gari é essencial por garantir saúde, qualidade de vida e bem-estar a todos.

“A atuação do gari vai muito além da limpeza visível. É um trabalho que protege a saúde pública e preserva o meio ambiente. Essa campanha é um reconhecimento ao esforço diário desses profissionais e um convite para que toda a população colabore com a manutenção da cidade”, destaca Paulo Studart, Diretor de Operações do Grupo Marquise.

Além da valorização profissional, a campanha também conscientiza sobre a convivência diária entre população e garis, promovendo a ideia de que cada cidadão tem responsabilidade na limpeza da cidade e deve agir como um agente ambiental.

“Mostrar a importância do gari na sociedade é uma das melhores formas de parabenizá-los. É ter consciência do seu papel em contribuir com a limpeza da cidade. Ao mesmo tempo, as imagens servem para que outras profissões reflitam sobre a necessidade de manter a cidade limpa e com coleta adequada”, explica Vini Fernandes, gerente de marketing e inteligência social do Grupo Marquise.

Em Porto Velho, a EcoRondônia realizará uma celebração especial com suas equipes. A programação inclui a exibição do vídeo “Todo mundo precisa do Gari” e um café comemorativo para os colaboradores dos dois turnos de trabalho, reforçando a valorização desses profissionais no Dia do Gari.

Confira o vídeo da campanha: https://bit.ly/diadogarimarquise