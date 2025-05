Pessoas com deficiência enfrentam barreiras para acessar transporte em Porto Velho

O quadro “Momento da Inclusão”, veiculado na quarta-feira, dia 7, pela TV Rondônia, trouxe um alerta importante: pessoas com deficiência severa estão enfrentando dificuldades para acessar o transporte adaptado oferecido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Sentram), em Porto Velho.

Segundo o programa, muitos candidatos enfrentam obstáculos no processo de cadastramento pelo site da secretaria, o que tem impedido o acesso ao serviço especial. Relatos apresentados mostraram que diversas pessoas não conseguem concluir o agendamento com sucesso, gerando preocupação entre usuários e familiares que dependem desse transporte para atividades básicas, como tratamentos médicos, exames e consultas.

Esse é o caso de Aline Vargas, que é diabética, perdeu totalmente a visão e precisou amputar as duas pernas. Para ela, o serviço é essencial no dia a dia.

Em nota, a Sentram informou que os usuários ou seus responsáveis devem procurar os canais oficiais da secretaria, pois o sistema pode apresentar falhas ou inconsistências. A pasta reforçou que o serviço segue ativo, com as mesmas diretrizes, e que o novo ônibus multissensorial veio para ampliar o atendimento, e não para substituir o serviço anterior. Ambos continuam operando normalmente, inclusive no atendimento a pessoas com deficiência severa, como amputações e deficiência visual.

A secretaria também destacou que mais de 400 pessoas estão atualmente cadastradas e utilizam o ônibus multissensorial no dia a dia, buscando maior comodidade.

Durante o quadro, Jailton Delogo ressaltou que a intenção não é criticar o trabalho dos órgãos públicos, mas sim destacar pontos que precisam ser aprimorados. “Com essas informações, conseguimos estabelecer parâmetros e oferecer melhorias. Estamos todos de parabéns por discutir essas questões. Só assim conseguiremos avançar”, afirmou.

Também foi lembrado que o doutor continua ativo nas redes sociais, onde compartilha conteúdos essenciais sobre acessibilidade e inclusão no TikTok, Kwai e Instagram. Nesta semana, ele destacou o aniversário da Associação de Pessoas com Deficiência Visual de Porto Velho (ASDEVRON), celebrando mais um ano de lutas e conquistas em prol da inclusão social.

Durante as comemorações, representantes da ASDEVRON relembraram momentos marcantes da trajetória da entidade e reforçaram a importância do trabalho coletivo para garantir os direitos das pessoas com deficiência. “É uma caminhada cheia de desafios, mas também de vitórias. Nossa missão é seguir lutando por mais respeito e inclusão”, afirmou um dos líderes.

A inclusão não pode ser apenas discurso. É preciso garantir que os direitos saiam do papel e cheguem até quem realmente precisa — para tornar Porto Velho uma cidade mais acessível para todos.