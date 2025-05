VÍDEO: Grupo a caminho de pescaria sofre grave acidente na BR-364 em Vilhena; carro capota e fica destruído

O professor Claudemir Sabino e quatro amigos sofreram um acidente automobilístico na sexta-feira (16), enquanto seguiam pela BR-364, nas proximidades do distrito de São Lourenço, em Vilhena.

O grupo estava a caminho de uma pescaria quando o carro saiu da pista e capotou diversas vezes.

De acordo com Claudemir, o pneu traseiro do veículo estourou. O carro, que puxava uma carreta com um barco, perdeu a estabilidade e acabou saindo da pista.

Claudemir fraturou duas vértebras no pescoço, além de sofrer diversas escoriações. Um dos ocupantes quebrou o braço, e os demais tiveram ferimentos leves.

Todos os envolvidos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional. O veículo ficou completamente destruído e foi considerado perda total.

