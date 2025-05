Criança de 4 anos é encontrada sozinha na rua com hematoma no rosto em Vilhena

Na manhã da última sexta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na Avenida José Roberto Garcia, no bairro Embratel, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a solicitante, que relatou ter visto, por volta das 6h, um menino de aproximadamente 4 anos andando sozinho pela rua, com um hematoma visível no lado direito do rosto.

A via, naquele horário, registra intenso fluxo de veículos, o que colocava a criança em risco iminente de atropelamento, além de outras ameaças à sua integridade física.

Imediatamente, a equipe realizou diligências para localizar os responsáveis pela criança. Após algum tempo, a mãe do garoto foi localizada. Em depoimento, ela informou que estava dormindo, que a porta de sua residência não estava trancada, e que o filho teria saído por conta própria.

O Conselho Tutelar foi acionado. A conselheira que atendeu a ocorrência informou que esta não é a primeira vez que o menino é encontrado fora de casa sem supervisão, o que pode caracterizar reincidência por parte da mãe em relação à omissão de guarda.

Diante dos fatos, mãe e filho foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhados da conselheira tutelar, onde o caso foi apresentado ao comissário de plantão para as providências legais cabíveis.

O caso segue sob investigação e o Conselho Tutelar deverá acompanhar de perto a situação familiar para garantir a segurança da criança.