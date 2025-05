Cristiane Lopes entrega micro-ônibus em Pimenta Bueno e garante mais dignidade no transporte de pacientes

A cidade de Pimenta Bueno recebeu um importante reforço na área da saúde com a entrega de um micro-ônibus totalmente equipado, que será utilizado no transporte de pacientes para consultas e tratamentos fora do município.

A entrega foi feita pela deputada federal Cristiane Lopes, em parceria com a prefeita professora Marcilene Rodrigues e o secretário municipal de Agricultura, Oziel Almeida.

“Estamos concretizando um sonho que começou ainda no ano passado. A entrega desse micro-ônibus é resultado de um pedido do então vereador Oziel Almeida, hoje secretário de Agricultura. Esse veículo representa mais conforto, dignidade e segurança para as pessoas que mais precisam de atenção e cuidado. É por elas que seguimos trabalhando com dedicação e compromisso”, afirmou a deputada.

O micro-ônibus é adaptado para atender com conforto e segurança os pacientes que realizam tratamentos fora da cidade, reduzindo o desgaste físico e emocional dessas viagens. A ação representa um avanço concreto na melhoria dos serviços de saúde oferecidos pela rede pública.

A entrega do veículo é parte de um conjunto de iniciativas que Cristiane Lopes tem articulado em Brasília para fortalecer Pimenta Bueno. No ano passado, a deputada destinou kits esportivos, com bolas e uniformes, para incentivar o esporte entre os jovens. Somente neste ano, já foram alocados 400 mil para o custeio da saúde no município.

Além da saúde, a parlamentar também tem investido no fortalecimento da agricultura familiar. Em parceria com a gestão municipal, recursos estão sendo direcionados para a aquisição de implementos agrícolas, como carretas basculantes e calcário, que serão utilizados por associações de produtores rurais. A medida contribui diretamente para o desenvolvimento do setor e a geração de mais oportunidades no campo.

O secretário de Agricultura, Oziel Almeida, responsável pela solicitação do micro-ônibus, destacou o compromisso da parlamentar com o município. “Cristiane Lopes se tornou uma voz de nosso município em Brasília, sempre atenta e solícita às nossas demandas. Como sempre dizemos à deputada, Pimenta Bueno a recebe de braços abertos, como um segundo lar”, afirmou.

A prefeita Marcilene Rodrigues também agradeceu pela parceria. “Cristiane vem sendo uma grande aliada de Pimenta Bueno. Sua atuação é marcada pelo compromisso e pelos resultados. Ter alguém em Brasília que olha com atenção para nossas necessidades faz toda a diferença”, destacou.

Com uma atuação comprometida com resultados a parlamentar reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia. “Sinto-me extremamente honrada em utilizar meu mandato para conquistar melhorias como essa. A saúde é prioridade, e seguiremos firmes na missão de transformar vidas por meio de ações concretas. Juntos, seguimos fortes por uma Rondônia melhor!”, finalizou.