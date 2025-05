Deputado Cássio Gois destina R$ 650 mil para Castanheiras adquirir escavadeira hidráulica

A cidade de Castanheiras, em Rondônia, recebeu um importante recurso para melhorar sua infraestrutura.

Através de recursos do mandato do deputado estadual Cássio Gois (PSD), no valor de R$ 650 mil, o município poderá adquirir uma escavadeira hidráulica (PC).

O recurso foi solicitado pelo vereador Rafael Silva (Avante), que destacou a necessidade do equipamento para manutenção das estradas vicinais e escoamento da produção agropecuária local.

A escavadeira será destinada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e terá como foco principal a recuperação e manutenção das vias rurais, fundamentais para o transporte de produtos agrícolas e deslocamento da população.

O vereador Rafael Silva afirmou que “esse equipamento vai trazer mais eficiência aos serviços públicos, melhorando a qualidade de vida dos moradores e facilitando o escoamento da produção rural”. O pedido foi formalizado pelo deputado Cássio Gois em ofício enviado ao Governo de Rondônia, no dia 20 de março.

Com os recursos garantidos, a Prefeitura de Castanheiras dará início aos procedimentos para aquisição do equipamento, que deverá contribuir significativamente para o desenvolvimento da infraestrutura da cidade. Cássio Gois ressaltou que “mais infraestrutura significa mais desenvolvimento e avanço para o nosso povo”, comentou.