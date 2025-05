Festa com menores, drogas e som alto termina com prisões em residência no Centro de Vilhena

Na madrugada deste domingo (18), uma ocorrência de perturbação do sossego no Centro de Vilhena terminou com a detenção de vários adultos e o envolvimento do Conselho Tutelar.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para verificar um som em volume elevado na Rua Presidente Médici, onde encontrou uma festa ocorrendo dentro de uma residência.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o som excessivamente alto vinha de uma caixa JBL Boombox S3. No local, os policiais foram recepcionados por C.E., que se apresentou como responsável pelo imóvel. No ambiente, encontravam-se diversas pessoas, incluindo duas adolescentes. Os adultos foram identificados como J.S., F.F., J.C., E.W., C.E., B.G., L.C., e E.A. Todos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas, cigarros eletrônicos conhecidos como PODs e narguilé.

Durante a verificação, com autorização do proprietário, a equipe policial adentrou a cozinha, onde L.C., ao perceber a presença dos militares, tentou esconder uma porção de erva prensada, aparentando ser maconha, jogando-a no vaso sanitário. No entanto, ele não conseguiu acionar a descarga a tempo, e o entorpecente foi apreendido.

As adolescentes confessaram ter consumido as substâncias ilícitas juntamente com os adultos presentes e afirmaram que situações semelhantes já ocorreram anteriormente, sempre com consentimento dos maiores. A origem das substâncias, no entanto, não foi revelada.

Como as responsáveis legais pelas menores não estavam presentes no momento, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação. Posteriormente, uma das mães foi localizada por telefone. Em relato aos policiais, ela afirmou estar ciente do ambiente em que deixou a filha, dizendo confiar plenamente nela e que a menina não estaria autorizada a consumir as substâncias, ainda que presenciasse o uso pelos demais.

C.E., proprietário do imóvel e dos dispositivos utilizados na festa, confirmou os relatos dos demais e afirmou estar ciente dos riscos à saúde proporcionados pelos cigarros eletrônicos, mas declarou que os utiliza como forma de relaxamento.

Os policiais esclareceram aos presentes que o uso de cigarros eletrônicos, além de prejudicial à saúde e causador de dependência, tem sua importação e comercialização proibidas pela Anvisa.

Diante dos fatos e da confirmação do uso de substâncias por menores, os adultos foram presos em flagrante por ato ilícito e conduzidos à autoridade judiciária para as devidas providências.

Segundo informações, algumas pessoas fugiram do local ao perceberem a chegada da guarnição, não sendo localizadas ou identificadas até o momento.

A ocorrência segue em investigação.