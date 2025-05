Moradora de Vilhena enfrenta problemas renais graves e precisa de ajuda para tratamento urgente

Internada no Hospital Bom Jesus, em Vilhena, a moradora Maria Aparecida Lourdes Rosa, de 49 anos, enfrenta uma dura batalha contra problemas renais que colocam sua saúde em risco.

Após realizar 23 sessões de litotripsia a laser em Porto Velho, procedimento que utiliza ondas de choque para fragmentar pedras nos rins, Maria não obteve o resultado esperado. Segundo os médicos, o tratamento ideal deveria ter sido feito pelo canal da uretra, o que aumentaria a eficácia do procedimento ao atingir diretamente os cálculos renais.

Há cerca de um mês e meio, a situação se agravou quando a pedra desceu para o canal da uretra, obstruindo a passagem da urina. Maria foi atendida na UPA, onde permaneceu internada por sete dias, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Regional. No dia 17 de abril, ela foi submetida à colocação de um cateter duplo J, o que proporcionou alívio apenas por dois dias. Desde então, tem sofrido com fortes dores, febre constante e vômitos.

No dia 12 de maio, com piora do quadro, ela foi novamente levada ao Regional pelo Corpo de Bombeiros. Apesar dos exames e medicação, foi liberada sem melhora. Após insistência da família, Maria foi levada ao Hospital Bom Jesus, onde foi diagnosticada com infecção no rim causada por bactérias, além de cistos e novos cálculos. A infecção representa risco de perda do rim e de contaminação do cateter.

O tratamento, que envolve uso de antibióticos, consultas e pagamento de leito hospitalar, tem custo elevado. Maria aguarda também a cirurgia definitiva com uso de laser no Hospital Regional, mas a máquina responsável pelo procedimento está em manutenção. Segundo os médicos, o cateter só pode permanecer no corpo por no máximo três meses.

Para ajudar no custeio do tratamento, familiares estão organizando uma rifa solidária e aceitam doações via Pix. Qualquer valor pode fazer a diferença na recuperação de Maria Aparecida.

Contato para ajuda:

Daiane Rosa Xavier (filha)

(69) 99218-9852

Maria está internada no Hospital Bom Jesus, em Vilhena

Pix para doações: (69) 99218-9852 (celular)