Polícia encontra bijuterias espalhadas em cruzamento no centro de Vilhena

Na madrugada deste domingo (18), a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava ronda de rotina pela Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, quando se deparou com uma situação inusitada.

No cruzamento com a Rua Marques Henrique, os militares avistaram diversas bijuterias espalhadas pela via. O material estava novo, ainda nas embalagens plásticas, porém sem qualquer etiqueta ou sinal de identificação comercial.

Diante da suspeita de que os objetos poderiam ter origem criminosa, os policiais recolheram o material para averiguação posterior. Até o encerramento do turno da equipe, no entanto, não havia sido registrada nenhuma ocorrência de arrombamento ou furto a estabelecimentos comerciais na região central.

Como parte do procedimento padrão, a PM orienta que comerciantes da cidade — especialmente lojistas do ramo de bijuterias e acessórios, verifiquem seus estoques e sistemas de segurança. Caso notem qualquer anormalidade, é essencial registrar boletim de ocorrência o quanto antes para auxiliar nas investigações.

A Polícia também pede a colaboração da população: quem tiver informações que possam ajudar a identificar a origem das bijuterias pode entrar em contato pelo 190 ou diretamente na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

A investigação segue em andamento, e o caso segue sendo tratado como achado de possível produto de crime.