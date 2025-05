Pré-candidatos do Cone Sul de Rondônia à Câmara Federal começam a se definir para 2026

Quatro nomes da região do Cone Sul de Rondônia já se apresentam como pré-candidatos a deputado federal para as eleições de 2026.

Com bases políticas consolidadas em municípios como Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras, os pré-candidatos representam diferentes correntes e experiências dentro do cenário político estadual.

A primeira a se lançar como pré-candidata foi a professora Márcia Deiro, que tem se articulado politicamente em Vilhena e região. Márcia é cunhada do deputado estadual Cirone Deiró, e nas eleições municipais do ano passado concorreu a vereadora, ficando com 550 votos. Ela já disputou também eleições na cidade, concorrendo a vice-prefeita.

Outro nome que surge com força é o do deputado estadual Ezequiel Neiva, que representa o Cone Sul na Assembleia Legislativa de Rondônia, principalmente, Cerejeiras, mas conta com histórico de atuação política na região. Neiva vem trabalhando sua pré-candidatura por meio de visitas a comunidades, lideranças e eventos partidários.

A ex-vereadora Sandra Melo, também de Vilhena, aparece entre os nomes do Cone Sul que visam uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela também foi secretária municipal de Educação e é esposa do senador Jaime Bagatolli.

Por fim, Natan Donadon, membro de uma tradicional família da política rondoniense, com residência em Vilhena, também se declara pré-candidato a deputado federal. Atuando nos bastidores e presente em eventos políticos, ele tenta retomar o espaço que já ocupou na Câmara Federal, de 2005 a 2013.