NA 16ª FESTA DO MILHO: Deputada Rosangela Donadon anuncia R$ 2,7 milhões em recursos para Cabixi em 2025

A cidade de Cabixi foi palco, no último sábado (17 de maio), da 16ª edição da tradicional Festa do Milho, evento cultural e gastronômico que já se consolidou como uma das maiores celebrações do município.

Realizada com entrada gratuita e organizada pela Prefeitura Municipal por meio de suas autoridades representativas, a festa valoriza as tradições locais e impulsiona o desenvolvimento da cidade por meio da cultura.

Durante a solenidade de abertura da festa, a deputada estadual Rosangela Donadon protagonizou um dos momentos mais aguardados da noite ao anunciar um pacote de investimentos no valor de R$ 2.767.899,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais) destinados exclusivamente para Cabixi em 2025.

Os recursos anunciados serão utilizados em áreas essenciais como saúde, educação e esporte, reforçando o compromisso da parlamentar com o bem-estar e a qualidade de vida da população cabixiense. “Estamos trabalhando com responsabilidade e foco nos resultados. Esses investimentos são reflexo do nosso compromisso com a população de Cabixi, especialmente em áreas que impactam diretamente o dia a dia das pessoas”, afirmou a deputada Rosangela Donadon, que foi aplaudida pelo público presente.

Na ocasião, a deputada também elogiou a gestão do prefeito Silvano Almeida, destacando seu empenho e dedicação ao município. “Silvano tem sido um prefeito que trabalha incansavelmente por Cabixi. Suas ações concretas demonstram respeito e compromisso com a população. É uma gestão que tem feito a diferença”, declarou Rosangela.

A participação da deputada na Festa do Milho reforça seu engajamento com as ações culturais da região e sua atuação permanente em prol do fortalecimento dos municípios do Cone Sul de Rondônia, demonstrando que tradição, cultura e políticas públicas caminham lado a lado para transformar realidades.