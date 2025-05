PF prende mulher ligada a tráfico interestadual de drogas em Vilhena

Na quinta-feira (22), a Polícia Federal (PF) prendeu, em Vilhena, uma mulher foragida da Justiça em razão de mandado de prisão expedido no âmbito da operação Carga Fria, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas. As investigações começaram em dezembro de 2024, em Vilhena.

A mulher é suspeita de envolvimento com o grupo criminoso investigado, responsável por enviar entorpecentes, especialmente cocaína, da região Norte do país para o estado de São Paulo. Para isso, utilizavam veículos de carga refrigerada como meio de transporte, a fim de ocultar e dissimular a substância ilícita.

A operação Carga Fria foi deflagrada em 12 de dezembro de 2024 e, na ocasião, cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Foram apreendidos veículos, armas e substâncias entorpecentes.