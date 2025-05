Presidente Alex Redano recebe servidores do DER e garante apoio à valorização da categoria

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu nesta quarta-feira (21) servidores do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), acompanhados de seu representante Marcos Venicio Araújo Raposo, o “Baleado do DER”, do município de Ariquemes.

Na pauta, duas reivindicações centrais: o auxílio-alimentação e a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Sensível às demandas, Redano entrou em contato imediato com o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e agendou reunião para esta quinta-feira (22), buscando avançar nas tratativas. “Quando o projeto chegar à Assembleia, vamos pautar, votar e, com o apoio dos demais parlamentares desta Casa, aprovar o auxílio-alimentação e o PCCS. O DER é a máquina que move nosso estado, e o servidor precisa ser valorizado”, afirmou o presidente.

Os servidores reforçaram que, mesmo com o fornecimento de marmitas durante os trabalhos em campo, o auxílio-alimentação é um direito básico para garantir dignidade. Também destacaram a urgência da atualização do plano de carreira, considerado defasado.

“Mesmo com as marmitas que recebemos no campo, sabemos que o auxílio-alimentação é um direito e uma necessidade. Estamos muitas vezes em locais de difícil acesso, enfrentando sol, chuva e estrada, e precisamos de um suporte digno para continuar exercendo nosso trabalho com qualidade. Também estamos aqui para pedir valorização. Nosso plano de carreira está defasado, e é hora de termos uma estrutura justa, que reconheça o esforço de cada servidor. O DER é quem mantém as estradas do Estado funcionando, e sem estrada, não há desenvolvimento. Nosso trabalho é essencial, e por isso merecemos respeito e reconhecimento”, destacou “Baleado do DER”.

Redano concluiu enfatizando a relevância dos trabalhadores do DER para o estado. Os servidores do DER são peças fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia. São eles que garantem a manutenção e a qualidade das nossas estradas, enfrentando todos os desafios para manter Rondônia em movimento. Valorizar esses profissionais é reconhecer seu papel na economia, no escoamento da produção e na vida de milhares de rondonienses que dependem de vias seguras todos os dias, pontuou.