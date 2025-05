Sensei de Cabixi se destaca como árbitro no maior campeonato de karatê do Brasil em SP; veja fotos

Sensei Agnaldo de Lima Francisco Trindade, representante da Associação Nakayama de Karatê do município de Cabixi, obteve destaque nacional ao atuar como árbitro no 32º Troféu Brasil Open das Américas, considerado o maior campeonato de karatê do país.

O evento foi realizado entre os dias 16 a 18 de maio, no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, reunindo mais de 3.355 atletas oriundos de nove países, incluindo o Brasil.

Além de representar sua cidade natal, o sensei também integrou a delegação da Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), que contou com seis árbitros e 42 atletas de diversas localidades do estado. O desempenho da equipe rondoniense resultou em um expressivo segundo lugar na classificação geral da competição.

Durante o evento, Agnaldo participou de cursos de aperfeiçoamento técnico, entre eles o curso de kumite (luta) ministrado pelo renomado atleta francês Christophe Pinna, maior campeão da modalidade em todos os tempos. Segundo o sensei, o conhecimento adquirido será aplicado em benefício da formação de seus alunos.

Agnaldo manifestou agradecimentos à família, aos alunos e ao presidente da FEKIR, Jardel de Deus dos Reis, pelo apoio e pela oportunidade de atuar em uma competição internacional de alto nível. Seu desempenho reforça o compromisso com a excelência e coloca o karatê rondoniense em evidência no cenário esportivo nacional e internacional.