Tatuadores de RO e MT participam de convenção em Vilhena

Nos dias 24 e 25 de maio de 2025, o município será palco da 4ª edição da Vilhena INK – Convenção de Tatuagem, um evento que promete movimentar a cidade com arte, cultura, inclusão e solidariedade.

A programação será realizada no Rotary Club, situado na Avenida Rotary Club, nº 4278, no Bairro Setor Recreativo, próximo à AABB/Clube dos Estados.

A entrada é gratuita, e quem levar 1 kg de alimento não perecível concorrerá a um vale tatuagem, reforçando o caráter social da iniciativa.

Voltado ao público de todas as idades, o evento é organizado pelo tatuador Claudiomiro dos Santos, popularmente conhecido como “Timilo”, profissional com mais de 30 anos de experiência na área, o evento conta com o apoio da Fundação Cultural de Vilhena.

Ao Extra de Rondônia, “Timilo” afirmou que a convenção tem como objetivo reunir cerca de 50 tatuadores e bodypiercers dos estados de Rondônia e Mato Grosso, criando um espaço de intercâmbio entre profissionais, valorização da arte corporal e promoção da cultura alternativa na região.

Ele disse que, entre as metas da Vilhena INK, estão o fomento à diversidade cultural, o fortalecimento das raízes e tradições locais, além de promover igualdade de oportunidades entre os participantes. O evento também pretende impulsionar a economia local e o turismo, com a movimentação de visitantes, artistas e juízes que utilizarão serviços de hospedagem, alimentação e transporte, além de circularem por estabelecimentos comerciais da cidade.

Para ele, a convenção deve gerar ainda empregos diretos e indiretos, estimados em ao menos oito vagas temporárias, além de incentivar jovens tatuadores e bodypiercers iniciantes, contribuindo para o crescimento profissional e artístico da cena regional. “Outro destaque é o compromisso do evento com a desmistificação da tatuagem, aproximando o público de uma prática ancestral e reconhecida como uma das formas de arte mais antigas da humanidade”, explica.

“Timilo” disse que, além das exposições e competições de tatuagem, a Vilhena INK contará com apresentações musicais, incluindo bandas de rock e artistas de rap, oferecendo uma experiência cultural ampla, vibrante e acessível para toda a comunidade.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no Instagram oficial @vilhenaink_24_e_25_maio_2025