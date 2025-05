Venezuelano morre em acidente entre moto e caminhão na zona rural de Chupinguaia

Um trágico acidente ocorrido nesta sexta-feira (23) na zona rural de Chupinguaia, resultou na morte de Carlos Luis Montilla Herrera, de 34 anos, de nacionalidade venezuelana.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda Titan preta quando colidiu com um caminhão em uma estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Juliana.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, o condutor do caminhão relatou que trafegava pela rodovia sentido Fazenda Juliana, quando cruzou com outro caminhão em sentido oposto. A movimentação levantou uma densa nuvem de poeira, que comprometeu gravemente sua visibilidade.

Segundo ele, em meio à poeira surgiu, repentinamente e a curta distância, a motocicleta pilotada por Carlos. O motorista afirmou que ainda tentou frear, mas o impacto foi inevitável. Com a colisão, o motociclista foi lançado ao solo e morreu no local.

O motorista permaneceu no local, acionou a PM e colaborou com todas as informações para os procedimentos legais. A vítima não portava documentos no momento do acidente, mas testemunhas identificaram Carlos como funcionário da Fazenda Juliana. Ele estaria se deslocando para a cidade de Chupinguaia.

A identificação formal foi confirmada posteriormente: Carlos Luis Montilla Herrera, de 34 anos, era morador de Chupinguaia. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo sistema funerário Bom Pastor e encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os atos fúnebres.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente.