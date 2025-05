Adolescentes são flagrados com drogas, balanças de precisão e pistolas de airsoft em quitinetes no bairro Embratel em Vilhena

Na noite de segunda-feira (26), policiais da guarnição da Rádio Patrulha foram acionados para averiguar uma denúncia que relatava um forte odor semelhante ao de maconha vindo de uma das residências em um conjunto de quitinetes, localizado na Rua Roberto Garcia, no bairro Embratel, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os militares adentraram o quintal do imóvel e, ainda do lado de fora, avistaram dois adolescentes sentados em um sofá, consumindo um cigarro artesanal com substância aparentando ser maconha. Próximo a eles, foram localizadas porções de drogas e uma balança de precisão.

Diante da situação, a guarnição realizou a abordagem aos suspeitos, que se identificaram como M., proprietário do imóvel, e E., seu primo, que afirmou frequentar o local apenas para uso de entorpecentes.

Durante a ação, uma adolescente de 16 anos também foi encontrada no interior da residência, dormindo em um dos quartos. Ela informou ser companheira de M., e, após ser identificada, foi liberada no local.

Na sequência, os policiais fizeram uma busca minuciosa no imóvel e encontraram, em cima de uma mesa no quarto, mais duas balanças de precisão e dezesseis porções de substância análoga à maconha, totalizando cerca de 54 gramas. As porções estavam embaladas individualmente com sacolas plásticas e filme PVC, além de haver um rolo extra do mesmo material.

Questionado, M., confessou ter preparado e embalado pessoalmente as porções com cerca de três gramas cada, visando facilitar a comercialização da droga.

Além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas três pistolas de airsoft modificadas para se assemelharem a armas de fogo reais, uma caneta para identificação de cédulas falsas, quatro munições calibre .22, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 242,75 em dinheiro, encontrada no bolso do short de M. De forma irônica, o adolescente comentou que já havia gastado mais do que arrecadou com a venda da maconha.

Diante dos fatos, M., foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Já E., foi conduzido à UNISP como usuário e possível vítima da atividade ilícita. Ambos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública para o registro da ocorrência.

A Polícia segue investigando o caso.