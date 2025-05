ARTIGO: Eletrobrás

O brasileiro trabalhará, no ano de 2025, de 1º de Janeiro a 29 de Maio, apenas para pagar impostos (federais, estaduais e municipais), segundo estudo do IBPT, publicado pela Revista Exame de 26.05.25.

Ao todo foram 149 dias de trabalho no ano, apenas para custear o governo. Comparando os números de hoje (mai.25) com os de 1986, naquela ocasião foram apenas 82 dias. Veja como o cidadão brasileiro foi penalizado pelos tributos locais, consumindo sua renda mensal.

Resumindo, estamos trabalhando praticamente o dobro (de dias por ano), somente para pagar a máquina pública. Para ser perfeito, este estudo deveria confrontar estes dados nacionais com os de outros países. Você sabia disso? Seus filhos sabem disso? Quantos de nós estamos preparados para enfrentar essa triste realidade?

Hoje gostaria de conversar com os amigos/as leitores/as sobre a empresa Eletrobrás, a qual foi privatizada em 2022. Os detalhes abaixo foram extraídos da revista Veja de Abril.25:

1.-A Eletrobrás era uma empresa estatal (governo federal), tendo sido privatizada em 14.06.22 pelo governo Bolsonaro, voltada para a geração e transmissão de energia. É a maior empresa, no ramo, da América Latina. Em apenas dois anos, livre da ingerência política e com foco na eficiência, ela foi capaz de obter bons resultados, sem prejuízo para a prestação de serviço. Ela arrumou a casa e anunciou um crescimento robusto do lucro de 136% em 2024, alcançando quase R$ 10,4 bilhões. Diante de resultado tão consistente, a companhia resolveu fazer a distribuição de dividendos na ordem de R$ 4 bilhões aos seus acionistas (mai.25).

2.-Agora é observar a velocidade dessas medidas, mas a tendência é positiva, apesar de o preço da ação ainda não refletir isso totalmente. O governo federal (Lula) nunca aceitou a desestatização do setor elétrico, que considera estratégico e passou os dois últimos anos pressionando para aumentar sua ingerência na empresa, por meio do poder de voto.

3.-No período de 2012 a 2015 a Eletrobrás teve um prejuízo de R$ 30,4 bilhões. Em Junho.22 o governo federal vendeu 23% da Eletrobrás por R$ 30 bilhões. O atual governo queria que Mantega assumisse a presidência da Vale e não conseguiu; depois, quis leva-lo à presidência da Eletrobrás, também sem conseguir.

Verdade, justiça e integridade são valores universais e cristãos. Algumas nações tentam despreza-los, porém consequências drásticas virão sobre esses povos. Cedo ou tarde o Brasil vai retornar para eles, injustiçado milhares de pessoas. Este artigo exibe duas fotos distintas: a primeira, reflete uma estrutura governamental demasiado grande, ineficiente e custosa, penalizando e empobrecendo os cidadãos; a segunda foto, retrata a eficiência da gestão privada versus o desgoverno da gestão estatal. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.