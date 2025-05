Deputado Coronel Chrisóstomo lamenta morte de Reditário Cassol

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Reditário Cassol, ocorrido nesta terça-feira (27).

Pai do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol, Reditário foi uma figura de destaque na política de Rondônia, tendo contribuído com dedicação ao estado e à vida pública.

Coronel Chrisóstomo expressa sua solidariedade à família Cassol, com quem compartilha o compromisso com o povo de Rondônia. “Recebo com tristeza a notícia do falecimento do senhor Reditário. Um homem que deixou sua marca na política do nosso estado e sempre demonstrou respeito e dedicação às causas do povo. Meus sentimentos à família”, declarou o deputado.

Reditário Cassol nasceu em Concórdia (SC), em 7 de abril de 1936. Em Rondônia, construiu sua trajetória política e empresarial. Em 2010, foi eleito primeiro suplente de senador de seu filho Ivo Cassol e assumiu o mandato por duas vezes, entre 2011 e 2018.

O deputado Coronel Chrisóstomo se coloca à disposição e se une às manifestações de respeito e reconhecimento à trajetória de Reditário Cassol, e deseja força e consolo aos familiares e amigos neste momento de luto.