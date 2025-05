Dupla é presa suspeita de furtar óleo diesel de empresa em Vilhena

Na manhã desta terça-feira (27), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de óleo diesel em uma empresa localizada em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima indicou aos policiais uma residência situada na Rua 1508, no bairro Cristo Rei, onde o combustível subtraído, cerca de 75 litros, poderia estar armazenado.

Ao chegarem ao local, os militares visualizaram através do portão dois tambores, além de uma mangueira compatível com aquelas utilizadas para retirar combustível de veículos, semelhante à que foi utilizada no crime.

Durante a abordagem, uma mulher que residia na casa informou que morava com o esposo e que um conhecido também passava as noites no local. Ao checarem as imagens do circuito de segurança da empresa vítima, os policiais identificaram os suspeitos envolvidos no furto.

O primeiro suspeito, identificado pelas iniciais S.S.C., foi localizado dormindo na área externa da residência. Em seguida, ao ser chamado pela mulher, o segundo suspeito, W.N., esposo dela, também foi reconhecido como um dos autores que aparecia nas imagens.

Com a autorização da moradora, os policiais realizaram buscas no interior da residência, onde encontraram diversos objetos de procedência duvidosa, compatíveis com itens furtados em outras ocorrências recentes. Entre os objetos apreendidos estavam:

Um martelete Makita, um teclado e mouse sem fio (2,4 GHz), um pen drive, duas câmeras de segurança (modelo lâmpada e ponto), um fone de ouvido JBL, um transformador de energia (220/110V), um estabilizador, três cintas com catraca, um alicate de corte de ferro.

As vestimentas utilizadas no momento do furto também foram encontradas, além de um alicate de corte similar ao utilizado em outros crimes da mesma natureza, conforme registros em vídeo.

Ainda durante a ação, foi constatado que os suspeitos tentaram acessar dois caminhões da empresa, mas não conseguiram danificá-los ou retirar qualquer item. No entanto, a tampa do tanque de combustível da máquina de onde foi retirado o diesel estava claramente violada.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e, juntamente com os objetos apreendidos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.