Ex-marido quebra medida protetiva e foge de bicicleta ao perceber chegada da polícia em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira (26), a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar no local, a vítima relatou à equipe policial que está separada do ex-marido há cerca de um mês, e que possui contra ele uma Medida Protetiva de Urgência.

Ainda segundo o relato, durante a madrugada o homem foi até a residência da ex-companheira, onde bateu insistentemente na janela, pedindo para conversar. Assustada, a mulher acionou a polícia e, ao perceber a ligação, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta.

Os policiais realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o suspeito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável por tomar as providências cabíveis diante da violação da medida judicial.