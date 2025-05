Marina Silva grita, aponta dedo e abandona Comissão do Senado

Durante audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira (27/05), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, protagonizou um episódio de desrespeito ao Parlamento ao gritar, apontar o dedo para senadores e abandonar a sessão sem responder aos questionamentos.

O presidente da Comissão, o senador Marcos Rogério (PL-RO), afirma que a ministra não se comportou como uma agente pública que, diante do Senado Federal, deve explicações respeitosas ao país e ao povo brasileiro.

“Aos gritos, ofendendo senadores e apontando o dedo, a ministra não estava no lugar institucional que o cargo exige. Esperamos de um ministro ou ministra compostura, educação e decoro para prestar contas de suas atribuições. Quando eu disse ‘se ponha no seu lugar’, referia-me exatamente a isso: o lugar de uma ministra que deve responder, com serenidade, aos questionamentos legítimos do Parlamento”, afirmou o senador.

Segundo Marcos Rogério, a ministra chegou a empurrar sua mão durante a discussão. “Ela gritou, apontou o dedo, foi truculenta. Em nenhum instante houve de minha parte qualquer atitude que desrespeitasse a ministra ou sua condição de mulher. Houve, sim, uma reação firme a um ataque desproporcional”, completou.

O senador reforça que a audiência pública tinha como objetivo discutir temas relevantes relacionados à criação de Unidades de Conservação na Margem Equatorial, mas foi prejudicada pela postura da ministra, que optou por abandonar o debate.

“Quem ocupa cargo público precisa saber prestar contas ao povo, sem espetáculo ou vitimização. O Parlamento merece respeito”, concluiu.