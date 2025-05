Mosquini anuncia liberação da duplicação da nova ponte na BR em Jaru

Nesta terça-feira, 27 de maio, o DNIT liberou o tráfego sobre a nova ponte do rio Jaru, estrutura que passa a integrar a malha viária federal na BR 364 com o objetivo de melhorar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento local e estadual.

Idealizada e viabilizada por meio de recursos viabilizados pelo deputado federal Lúcio Mosquini, a obra foi executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Exército Brasileiro e a empresa TROL engenharia que atuaram diretamente na execução.

Durante a abertura da nova ponte, o deputado Federal Lúcio Mosquini destacou a importância da obra:

“Essa ponte é uma conquista coletiva, fruto de articulação, esforço técnico e compromisso com o desenvolvimento. Trabalhamos para transformar um projeto em realidade, pensando nas futuras gerações e no fortalecimento da infraestrutura da nossa região.”

O ato contou com a presença do superintendente estadual do DNIT, André Santos, do diretor Cláudio, de representantes das Forças Armadas e de autoridades políticas e empresariais.

Estiveram presentes o prefeito de Jaru, Jeverson Lima, o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado estadual Luís do Hospital, a vereadora Tatiane, além dos empresários João Gonçalves Filho e João Gonçalves Júnior.

A nova ponte substitui a estrutura anterior e visa oferecer mais segurança, capacidade de tráfego e conexão logística para moradores e transportadores da região.