Vereadores citam caminhões sem pneus e IPTU para criticar prefeito por gasto de R$ 150 mil dos cofres públicos com festa em Colorado

Um assunto polêmico movimentou a última sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira, 26, na Câmara de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

Trata-se da votação do Projeto de Lei 2.935, que tem por finalidade a transferência de R$ 150 mil dos cofres públicos do Município para a Associação dos Criadores de Colorado (ASCCOL), para a realização da 37ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL).

O evento será realizado de 11 a 15 de junho, no Parque de Exposições, localizado na Linha Primeiro Eixo, Km 1,5, setor Rumo Escondido, e promete movimentar o agronegócio do Cone Sul de Rondônia.

O assunto gerou fortes questionamentos e críticas ao prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida, mais conhecido como “Edinho da Rádio”, por parte dos vereadores Ataíde Avezão (PL) e Fábio da Silva Souza (PODE), conhecido como “Fabão”. Contudo, no final da sessão, o projeto foi aprovado por 8 dos 9 parlamentares, com apenas o voto contrário do próprio “Fabão”.

O vereador Ataíde Avezão (PL) foi o primeiro a usar a Tribuna da Casa de Leis para pedir ao prefeito Edinho da Rádio, para que pare de esbanjar dinheiro público. “Quando se fala em usar recurso público para festa, eu sou contra. Até embaixo d’ água. Não é fácil conseguir um recurso. Não sou contra a festa, mas que não use recurso público”, disse o parlamentar.

Inicialmente, o prefeito anunciou que o recurso de R$ 150 mil seria conquistado através de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves, mas Avezão disse que o prefeito fez um esclarecimento, dizendo que usará dinheiro do Município porque o recurso da deputada ainda não saiu. “Ele disse que depois vai repor quando entrar o recurso da deputada. Mas, mesmo assim, eu sou contra. Ao nosso prefeito Edinho: olhe com carinho e não gaste dinheiro com festa. Não é fácil pegar dinheiro suado e gastar em festa, que é passageiro, e depois ficamos com a cara de tacho. Para quê esbanjar esse recurso com festa?” questionou.

Avezão também disse que a Câmara não passou nenhum recurso para a Expocol, mas, sim, R$ 75 mil para a festa que será no dia 16 de julho na praça da cidade, gratuitamente. “Mas, eu sou contra também”, reafirmou.

Por outro lado, “Fabão” afirmou ser contra o repasse de R$ 150 mil, mas esclareceu que não é contra a festa. “Por mim podem fazer duas ou três festas ao ano”, analisa.

Na tribuna da Casa de Leis, ele se diz indignado com a situação e também lembrou o valor do IPTU. “Parabenizo o prefeito noutras situações, mas, nessa situação da festa, pecou. Isso está judiando da nossa população. A população paga um valor absurdo em IPTU. Nunca concordei. Fica aqui minha indignação”, encerrou.