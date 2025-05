Deputada Cristiane Lopes defende a valorização do produtor rural na 12ª Rondônia Rural Show

Com olhar atento ao desenvolvimento do agronegócio e firme atuação em defesa do produtor rural, a deputada federal Cristiane Lopes participa da 12ª edição do Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná.

O evento, considerado a maior feira agropecuária do Norte do Brasil, é uma vitrine de inovações e oportunidades que impulsionam o setor, reunindo produtores, empresas, autoridades e especialistas do agro de todo o país.

Cristiane Lopes fez questão de estar presente na abertura da feira, que é considerada um dos principais motores da economia de Rondônia, e destacou seu compromisso com o fortalecimento do campo. Ao longo de seu mandato, já destinou mais de 48 milhões de reais por meio de emendas parlamentares voltadas à valorização e ao crescimento do homem e da mulher do campo. Para a deputada, o evento é mais do que uma exposição, é um espaço estratégico para debater soluções sustentáveis e impulsionar a modernização da agropecuária rondoniense.

A cerimônia de abertura contou com a participação de autoridades, representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, comitivas internacionais, investidores e especialistas do setor, e aconteceu no auditório principal do Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado na BR-364, km 333, em Ji-Paraná.

A edição deste ano reúne mais de 650 expositores e atrai milhares de visitantes de todas as regiões do Brasil. A feira apresenta as mais recentes inovações tecnológicas, maquinários de ponta, produtos agropecuários de alta qualidade, além de oferecer rodadas de negócios e capacitações técnicas, consolidando-se como um verdadeiro polo de conhecimento e desenvolvimento para o setor.

Cristiane Lopes, que integra a Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília, tem atuado de forma efetiva na construção e aprovação de políticas públicas que ampliem a segurança jurídica, o acesso ao crédito e a infraestrutura para o campo. É autora do PL 4049/2023, que trata do monitoramento das ações do IBAMA, e coautora do PL 3763/2023, que prevê a criação de Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários.

A deputada aproveitou a ocasião para parabenizar toda a organização do evento, o Governo de Rondônia, o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, pela excelência na realização da feira. Ela também estendeu seus parabéns aos produtores, empreendedores, feirantes e trabalhadores do campo, que são os grandes protagonistas e responsáveis por fazer a Rondônia Rural Show acontecer com tanto sucesso.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a Rondônia Rural Show é reflexo dos avanços do agronegócio no estado, que vem batendo recordes em premiações e conquistas no mercado internacional. Segundo ele, o tema da edição, “Do Campo ao Futuro”, reforça o papel da tecnologia e da sustentabilidade como eixos centrais da produção moderna.

A deputada reforçou que continuará trabalhando incansavelmente por políticas que garantam dignidade, desenvolvimento e protagonismo ao setor agropecuário. Sua presença no Rondônia Rural Show é mais uma demonstração clara de seu compromisso com um dos pilares mais importantes da economia do estado.

“A participação no Rondônia Rural Show é uma demonstração clara de nosso compromisso com o setor que alimenta nosso estado e impulsiona nossa economia. Continuaremos trabalhando incansavelmente para apoiar nossos produtores e promover um ambiente de crescimento e inovação”, finalizou Cristiane Lopes.