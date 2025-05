Deputado Luizinho Goebel solicita com urgência recuperação da Linha 90 e melhorias em estrada de Tancredópolis e Alvorada do Oeste

O deputado estadual Luizinho Goebel fez uma solicitação urgente ao Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), pedindo ações imediatas na recuperação da Linha 90, no município de Alvorada do Oeste.

A demanda tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego, segurança viária, escoamento da produção agrícola, além de facilitar o acesso aos serviços públicos essenciais, como transporte escolar e atendimento médico.

Nas redes sociais, o parlamentar explicou que está pedindo ao DER o recapeamento e operação tapa-buracos para evitar a deterioração completa do asfalto. A Linha 90 é considerada uma rota estratégica para a mobilidade urbana e rural do município.

Além da Linha 90, Luizinho também solicitou melhorias no trecho que liga Tancredópolis à comunidade Santa Rita. Entre os pedidos, destacam-se:

Levantamento da estrada para evitar alagamentos; Instalação de bueiros de aço; Substituição da ponte de madeira por galeria ou ponte de concreto; Cascalhamento completo em toda a extensão da via.

O deputado ressaltou que, durante sua atuação no governo como integrante do antigo DEVOP, trabalhou pela manutenção dessa estrada, e, já como parlamentar, contribuiu para a pavimentação de parte do trecho. Agora, ele reforça o pedido para a recuperação total da rodovia, reafirmando seu compromisso com os moradores da região.

“Alvorada do Oeste e Tancredópolis podem continuar contando com nosso trabalho e dedicação para levar mais infraestrutura e qualidade de vida à população”, destacou Luizinho Goebel.