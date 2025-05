JAIME BAGATTOLI: Senador é homenageado com três honrarias da Assembleia Legislativa pelas contribuições ao estado de RO

Celebrando uma trajetória de mais de quatro décadas de dedicação à Rondônia, o senador Jaime Bagattoli foi homenageado pela Assembleia Legislativa (Alero) com três importantes honrarias da casa que reconhecem os feitos e as contribuições do parlamentar ao estado.

A entrega das homenagens aconteceu na quinta-feira (29) durante a sessão itinerante da Alero na 12ª edição da Rondônia Rural Show. Ao todo, Bagattoli foi honrado com o título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia, título honorífico de honra ao mérito e a medalha do mérito legislativo.

Acompanhado da esposa e presidente do PL Mulher em Rondônia, Sandra Melo, o senador dedicou as homenagens à família e ao Grupo Bagattoli e lembrou dos motivos que o levaram a entrar na vida política.

“Dedico isso ao Orlando Bagattoli, que é o meu sócio no grupo, e ao meu irmão mais velho Valdir José Bagattoli que mereceria estar comigo recebendo essa homenagem pelo trabalho que ele prestou ao longo da vida ao Estado de Rondônia. No mais, eu quero dizer que me tornei senador para dar uma retribuição a tudo aquilo que eu e minha família conquistamos nessa terra”, declarou.

Catarinense, Jaime chegou ao estado em 1974 junto com a família e, desde então, se tornou um dos mais proeminentes empresários do setor produtivo de Rondônia, tendo visto, de perto, as transformações do estado.

“Eu tenho muita admiração, porque vi nascer 50 municípios do nosso estado e dizer que sigo como o senador do povo e do setor produtivo”, acrescentou.

Autor das homenagens ao senador, o deputado estadual Delegado Camargo, lembrou das raízes do parlamentar. “Filho de um serralheiro, Jaime já foi motorista de caminhão e com muito trabalho e humildade se tornou um dos grandes empresários desse estado”, declarou.

“Através de pequenos gestos, o senador mostra que, independente do cargo que ocupa, o Senado é para estar perto das pessoas”, afirmou a deputada Dra. Taissa Sousa.

“Jaime tem um amor infinito e incondicional por Rondônia e ajudou a construir esse estado que hoje ele vê prosperando”, acrescentou o deputado Luizinho Goebel.