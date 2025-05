Obras da Igreja Nossa Senhora Aparecida avançam com apoio da Sicoob Credisul em Vilhena

A Sicoob Credisul destinou recursos para a instalação do novo piso da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Vilhena (RO).

Serão mais de 1.150 metros quadrados de piso em granito. A doação foi formalizada no dia 23 de maio, no CTC Sicoob Credisul, com a presença da diretoria da cooperativa e de representantes da paróquia.

Participaram da cerimônia o presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra; o diretor executivo, Vilmar Saúgo; o diretor operacional, Dante Hahn; o conselheiro de administração, Fernando Cesar Volpini; o superintendente de Inovação, Tiago Sartori; a gerente de Governança, Ieda Nicolau; e os delegados Cezira de Souza Veit, Carlos Eduardo Polo Sartor, Eliar Celso Negri, Erondi de Souza Almeida e José Marcondes Cerruti.

A ação contribui para tornar o espaço mais confortável e seguro para os fiéis da comunidade e reforça o compromisso da Sicoob Credisul com o desenvolvimento das cidades onde atua, alinhada ao 7º princípio do cooperativismo.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, destacou que a iniciativa reflete o papel da cooperativa na vida das pessoas. “Contribuir com a conclusão dessa obra é também cumprir o nosso papel como cooperativa. Apoiamos iniciativas que valorizam espaços de convivência, fé e solidariedade, porque acreditamos que o desenvolvimento das cidades começa pelo cuidado com as pessoas”, afirmou.

O padre Sivaldo Cherqui, responsável pela paróquia, agradeceu o apoio e ressaltou a importância da parceria. “Essa doação representa muito para nós. É uma demonstração clara do carinho e da atenção da Sicoob Credisul com a cidade e com a Igreja Católica. Desde minha passagem por Jaru, sempre vi nas cooperativas uma presença constante e comprometida. Essa parceria fortalece o trabalho da paróquia e o bem comum”.

De acordo com a paróquia, a previsão é de que a obra completa seja concluída até outubro de 2025.