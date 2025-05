Sílvia Cristina visita estandes e conversa com expositores na Rondônia Rural Show Internacional

A deputada federal Sílvia Cristina tem participado nesta semana da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, evento que é a maior feira do agronegócio da região Norte e com cerca de 650 expositores dos mais variados produtos.

A parlamentar tem percorrido estandes e conversado com os expositores, inclusive das agroindústrias que expõem seus produtos, vindas de todas as regiões do Estado e com o foco na produção sustentável.

“A Rondônia Rural Show tem muitas máquinas e implementos tecnológicos, mas também tem espaço para os pequenos negócios, que ajudam na renda familiar, como as agroindústrias, com a produção de queijos, ricotas, manteigas, embutidos, mel, pimenta, conservas, polpas, entre tantos outros”, destacou a deputada.

Sílvia Cristina conversou com produtores, expositores, lideranças e a população. O tema da feira neste ano é “Do campo ao futuro”, com muitas inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.

A feira segue até este sábado (31) e tem exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, vitrines tecnológicas, insumos e exposição de animais, além de palestras, oficinas, demonstrações práticas e oportunidades de network.