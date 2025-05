PM recupera motoneta furtada em Cerejeiras horas após o crime

Na noite de sexta-feira, 30, a Polícia Militar de Cerejeiras conseguiu recuperar uma motoneta que havia sido furtada na manhã do mesmo dia, demonstrando rapidez e eficiência na ação.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima acionou a PM nas primeiras horas da manhã relatando o crime.

Ela contou que estava dormindo quando foi despertada pelo latido incomum dos cachorros. Ao verificar o que estava acontecendo, percebeu que sua motoneta, que estava na cozinha da residência, havia sido levada. No local, a bolsa da moradora foi encontrada no chão com seus documentos pessoais espalhados.

A vítima ainda relatou que o autor do furto deixou para trás uma bicicleta da marca Cairu, de cor vermelha, provavelmente utilizada para chegar até a residência.

Mais tarde, já à noite, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma motoneta vermelha estava abandonada em uma chácara localizada nas proximidades do bairro José de Anchieta. Uma guarnição foi até o local e constatou a veracidade da informação. O veículo estava com a chave na ignição e um capacete escondido no matagal próximo.

A motoneta foi recolhida ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras e, após os trâmites legais, será devolvida à proprietária.

A polícia segue com as investigações para identificar e prender o autor do furto.