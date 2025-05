VÍDEO: Tentativa de homicídio em bar de Vitória da União termina com homem baleado e suspeito foragido

Na noite da última quinta-feira, 29, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em um bar localizado no distrito de Vitória da União, em Corumbiara.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, testemunhas relataram que o suspeito chegou ao estabelecimento por volta das 21h, acompanhado de outro homem. Ele portava uma enxada e, visivelmente alterado, começou a provocar os demais frequentadores do local, mesmo antes da chegada da vítima.

A situação escalou quando a vítima, que estava sentada ao lado do balcão, foi surpreendida pelo agressor, que pegou um taco de sinuca e desferiu vários golpes contra ela. Uma das testemunhas tentou conter o suspeito, mas, já próximo à porta do bar, ele conseguiu sacar uma arma de fogo e efetuou dois disparos, atingindo a vítima no braço e no abdômen.

Após o ataque, o suspeito que é servidor público da prefeitura de Corumbiara, fugiu e, até o momento, não foi localizado pela polícia.

A vítima, que segundo testemunhas havia ido ao bar apenas para comprar cigarro, foi socorrida e levada ao hospital de Corumbiara. Devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Regional de Vilhena. Segundo o médico responsável pelo atendimento, os projéteis atravessaram o corpo da vítima.

Câmeras de segurança instaladas no local registraram toda a ação do agressor e deverão auxiliar nas investigações para que o autor do crime seja identificado e responsabilizado.

A Polícia Civil investiga o caso.

>>>Vídeo foi desfocado: