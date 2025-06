Campeonato Rondoniense 40+: Equipe de Vilhena perde final por WO após atraso na BR-364

Na tarde do último sábado (31), a final do Campeonato Rondoniense de Futebol Master 40+, realizada em Ji-Paraná, terminou em polêmica.

A equipe do Solimões, de Porto Velho, foi declarada campeã da competição após vencer por WO o time vilhenense Projeto Missões/Titanium, que chegou atrasado ao local da partida.

O atraso da delegação de Vilhena foi causado por um grande congestionamento na BR-364, decorrente do encerramento da Rondônia Rural Show, também em Ji-Paraná. Os atletas relataram que ficaram retidos por mais de duas horas na estrada, chegando ao estádio com uma hora de atraso.

Apesar disso, tanto o Solimões quanto o Projeto Missões estavam em campo e prontos para jogar (FOTO), mas a equipe da capital apelou ao regulamento da competição, que prevê perda do jogo em caso de não comparecimento no horário marcado. A organização do campeonato acatou o pedido e aplicou o WO contra o time vilhenense. . “Por outro lado, o regulamento prevê também que em atraso justificado o time tem direito de jogar, mas isso não foi respeitado”, frisou Lucinei.

O dirigente da equipe de Vilhena, Lucinei Pereira dos Santos, lamentou profundamente a decisão. Segundo ele, a data da final já havia sido motivo de preocupação, e tanto Vilhena quanto Porto Velho haviam solicitado a mudança, prevendo problemas no trânsito devido à feira estadual. “Foi uma injustiça, porque pedimos a mudança da data justamente prevendo isso”, comentou.

Mesmo decepcionado com o desfecho, Lucinei agradeceu à equipe e aos apoiadores. “Saímos de cabeça erguida, convictos de que fizemos um ótimo papel neste torneio, dando orgulho aos vilhenenses”, destacou, agradecendo também à Secretaria Municipal de Esportes de Vilhena e ao secretário Silmar Freitas pelo apoio durante a competição.

Com a decisão, o Projeto Missões, que estava invicto na competição, ficou com o segundo lugar no torneio.