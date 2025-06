Casal é preso com quase um quilo de maconha no bairro Alto dos Parecis em Vilhena

Na tarde de sábado, 31, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, quando, ao passar pela Rua Goitacases, os policiais visualizaram um casal em atitude suspeita.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e arremessou um pacote que carregava, o que chamou ainda mais a atenção dos militares.

O casal foi abordado e identificado pelas iniciais P.P.S., e J.L.S. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um pequeno invólucro de substância aparentando ser cocaína, escondido na capinha do celular. Próximo ao local, foi encontrado o pacote que ele havia descartado, contendo cerca de 60 gramas de maconha.

Inicialmente, o suspeito afirmou ser usuário. No entanto, ao ser questionado sobre a quantidade da droga, acabou confessando que o entorpecente seria para comercialização e que, em sua residência, havia mais substâncias guardadas.

Diante da confissão, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, localizada no mesmo bairro. Com autorização da proprietária do imóvel, a guarnição realizou buscas no local e, no quarto de P.P.S., encontrou, em uma mesinha com fundo falso, o seguinte material: Uma balança de precisão, dois pacotes com material para embalagem de drogas, dez pacotes contendo maconha, totalizando 400 gramas, um pacote com cerca de 350 gramas de substância semelhante à maconha e R$ 52,00 em dinheiro.

Ao todo, os policiais apreenderam quase 1 quilo de maconha. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.