Cirone anuncia curso de panificação e confeitaria em Cacoal

A Escola Móvel do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP) chega a Cacoal na primeira quinzena do mês de junho, com o curso gratuito de formação inicial em Panificação e Confeitaria.

O curso foi solicitado pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que apresentou ao Governo do Estado, à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e ao IDEP, a necessidade do serviço ser oferecido à população do município.

A carreta da Escola Móvel permanecerá em frente a Escola Josino Brito, localizada na Rua Uirapuru, no Bairro Floresta. As inscrições, para participar do curso, já podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://www.deputadocirone.com/noticias/curso-de-panificacao-em-cacoal-26-05-2025-19-05-04-564. Haverá turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno, com carga horária de 20 horas de aulas presenciais.

O curso ensina a fabricar pães salgados, caseiros e artesanais, considerando as normas de segurança e higiene, além da elaboração de receitas. “O curso é mais uma oportunidade de qualificação para a população de Cacoal, num setor que registra expressivo crescimento”, disse Cirone Deiró.

Segundo o deputado, o curso oferecerá certificado reconhecido e será ministrado por profissionais qualificados. “É uma boa opção também para quem quer empreender”, disse.