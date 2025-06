Cristiane Lopes participa da entrega de reforma no Campus da UNIR

A deputada federal Cristiane Lopes participou da entrega da reforma do Bloco 2-C no campus José Ribeiro Filho da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho.

O prédio, inaugurado em 1988, passou por sua primeira grande reestruturação, viabilizada com recursos da bancada federal, da qual Cristiane é uma das apoiadoras mais atuantes.

Durante o evento, que reuniu autoridades, gestores, estudantes, técnicos e docentes da universidade, a deputada destacou a importância de investir na infraestrutura das instituições de ensino como forma de promover o desenvolvimento do estado.

“É fundamental garantir que a infraestrutura das nossas instituições de ensino esteja à altura da qualidade dos nossos professores e estudantes. Apoiar a UNIR é investir no progresso do nosso estado”, destacou.

Cristiane tem mantido um diálogo constante com a universidade. No ano passado, participou da entrega de oito veículos adquiridos por emenda parlamentar, ampliando a mobilidade e a capacidade de atendimento da instituição.

Em Brasília, a deputada também tem atuado em pautas estratégicas, como a implantação do Hospital Universitário de Porto Velho. O projeto, discutido com a direção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), promete fortalecer o ensino, a pesquisa e o atendimento à população.

A reitora da UNIR, Marília Pimentel, agradeceu o apoio da bancada federal e ressaltou o papel de Cristiane Lopes na viabilização da reforma. O novo Bloco 2-C agora conta com 1.566 m² de área modernizada, abrigando departamentos acadêmicos, grupos de pesquisa e as direções dos núcleos de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Saúde.

Ao final da cerimônia, Cristiane reafirmou seu compromisso com a educação superior. “A UNIR é um patrimônio do nosso povo. Meu compromisso é seguir trabalhando para que seus espaços estejam sempre aptos a formar profissionais capacitados e comprometidos com o futuro de Rondônia.”