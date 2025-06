Homem é preso com drogas, dinheiro e eletrônicos após tentativa de fuga no bairro Alto dos Parecis em Vilhena

Na noite de sábado, 31, uma ação rápida da guarnição da Rádio Patrulha resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

A operação teve início após denúncias que indicavam intensa atividade criminosa na região.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 20h, durante patrulhamento tático, os policiais avistaram um imóvel com o portão frontal aberto e as luzes apagadas na rua Goitacases. A situação inusitada chamou a atenção da equipe, que se aproximou para averiguação.

No local, os policiais visualizaram um homem trajando camiseta branca próximo à porta de entrada da residência. Ao notar a aproximação da viatura, o homem correu para o interior da casa, levantando a suspeita de que um crime de roubo pudesse estar em andamento.

Com receio de haver vítimas em risco, os policiais adentraram o imóvel e localizaram o suspeito, que desobedeceu às ordens de parada e tentou fugir novamente, sendo contido com o uso de técnicas de imobilização. Durante a busca no interior da casa, a guarnição localizou diversos materiais ligados ao tráfico de drogas.

Sobre uma bancada na sala, foram encontrados vinte porções de maconha, duas balanças de precisão, vinte e cinco cigarros eletrônicos (vapes), dois aparelhos celulares (um iPhone e um Samsung), cinco cartões bancários em nome do suspeito, um saco de pinos plásticos utilizados para embalar drogas, dois pacotes de sacos plásticos, uma chave da residência e a quantia de R$ 170,00 em dinheiro.

Identificado como L.A.T., o suspeito afirmou ser o proprietário do imóvel e assumiu espontaneamente a posse dos materiais ilícitos.

Diante dos fatos, L., recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil. O caso segue sob investigação.