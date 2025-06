Ieda Chaves encerra campanha “Maio Laranja” e equipe faz panfletagem em diversos pontos de Porto Velho

Para marcar o encerramento das ações de divulgação da Lei nº 6.014, de 25 de abril de 2025, que instituiu a campanha “Maio Laranja” em Rondônia – dedicada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes –, a equipe de assessores parlamentares da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), autora da lei, realizou uma panfletagem nesta sexta-feira (30), em pontos estratégicos de Porto Velho.

A mobilização alcançou a comunidade em três escolas estaduais: Carmela Dutra, Duque de Caxias e Barão do Solimões. Além disso, a panfletagem se estendeu ao Mercado KM-1, um tradicional ponto de compras na região central, garantindo que a mensagem sobre a importância da campanha chegasse a um público amplo e diversificado.

“A iniciativa reforça o compromisso formalizado do estado de Rondônia com a proteção de nossas crianças e adolescentes, buscando conscientizar a sociedade sobre um tema tão sensível e fundamental”, destacou Ieda Chaves. A deputada lembrou um levantamento do Instituto Liberta, que estima que cerca de 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados sexualmente a cada ano no Brasil, com apenas 7,5% dos casos chegando ao conhecimento das autoridades.

Materiais distribuídos

Durante a ação, foram distribuídos leques e folders com informações essenciais sobre a Lei nº 6.014, os direitos de crianças e adolescentes, os cuidados necessários para prevenir o abuso e a exploração, e como buscar ajuda em casos de violação. Todo o material foi elaborado de forma leve, clara e lúdica, facilitando a compreensão e o engajamento da população.