Mulher morre ao perder controle de motoneta e cair após quebra-molas em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 1º de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua 7605, localizada no Residencial Alphaville, em Vilhena (RO).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar no local, a equipe policial foi informada pelo Corpo de Bombeiros que a vítima, identificada como Rosana Vieira Ferreira, de 35 anos, já estava sem vida.

Diante da situação, o local foi imediatamente isolado e a Polícia Técnica Científica acionada para realizar a perícia.

Uma testemunha, que passava a pé pelo local no momento do acidente, relatou que Rosana seguia em sua motoneta no sentido do Assossete para a Avenida Paraná. Ao passar por um quebra-molas, teria perdido o controle do veículo, vindo a cair. Com o impacto, ela sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.

A motoneta, o capacete e a chave de ignição foram recolhidos e entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os trâmites legais.