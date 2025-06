NA ARENA DO RODEIO: Deputada Rosangela Donadon anuncia mais de R$ 1,4 milhão em investimentos para Pimenteiras

Em mais uma noite marcada por emoção e compromisso com a população, a deputada estadual Rosangela Donadon anunciou, neste sábado (31), um pacote de R$ 1.453.700,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil e setecentos reais) em investimentos para o município de Pimenteiras do Oeste.

O anúncio foi feito na arena do 1º Rodeio Sertanejo de Pimenteiras, evento que integra o Circuito de Rodeios do Cone Sul, promovido pela parlamentar em sete municípios da região.

Em um gesto simbólico de reconhecimento e compromisso, Rosangela entregou pessoalmente os ofícios à prefeita Valéria Garcia, formalizando a destinação dos recursos públicos ao município.

Os investimentos anunciados contemplam diversas áreas estratégicas da administração municipal, incluindo as pastas da educação, saúde, cultura e esporte, reforçando o compromisso com o desenvolvimento social e a qualidade de vida da população. “Estamos aqui não apenas para celebrar a cultura sertaneja, mas para afirmar, com trabalho e resultado, nosso compromisso com cada canto do Cone Sul. Pimenteiras está recebendo um investimento histórico que vai refletir diretamente na vida das pessoas”, destacou Rosangela.

Na foto do ato simbólico, estão presentes ao lado da deputada a prefeita Valéria Garcia, o vice-prefeito Rafael, e os vereadores Maninho e Irene — aliados políticos da parlamentar, que têm apresentado demandas importantes do município e sido atendidos com sensibilidade e compromisso por parte da deputada.

A iniciativa faz parte do Circuito de Rodeios do Cone Sul, que está levando lazer, valorização cultural e recursos concretos para os municípios de Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara, Chupinguaia e Vilhena. Em cada cidade, a deputada tem reforçado sua atuação com entregas e ações que fortalecem o desenvolvimento regional.