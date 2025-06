Cinco dos melhores sul-americanos da história da Premier League

Descubra os cinco melhores sul-americanos que fizeram história na Premier League. Conheça suas conquistas e legados no futebol mundial.



Desde a criação da Premier League, em 1992, os jogadores sul-americanos têm influenciado profundamente o futebol inglês. Sua combinação única de habilidade técnica, inteligência tática e intensidade apaixonada introduziu estilos nunca antes vistos na liga.

Esses jogadores foram fundamentais em momentos inesquecíveis, desde gols que garantiram títulos até triunfos na Liga dos Campeões.

Sua adaptabilidade às exigências físicas da Premier League, mantendo seu talento característico, elevou o padrão do jogo, e isso foi representado em todo o continente com duas equipes inglesas conquistando troféus europeus e correspondendo às expectativas da aposta esportiva.

Com o fim da temporada 2024/25, o impacto duradouro do talento sul-americano permanece evidente, ressaltando seu papel na formação do apelo global da Premier League.

Luis Suárez

Durante sua passagem pelo Liverpool, Luis Suárez foi simplesmente eletrizante. Em 110 partidas na Premier League, ele marcou 69 gols e deu 23 assistências, ostentando uma média impressionante de 0,63 gols por jogo. Sua temporada 2013/14 se destaca, quando seus 31 gols quase levaram o Liverpool ao título do campeonato. A mistura de tenacidade, talento e habilidade goleadora de Suárez fez dele uma força formidável e um dos favoritos dos torcedores em Anfield.

Alisson Becker

Desde que chegou ao Liverpool em 2018, Alisson Becker tem sido um pilar da solidez defensiva da equipe. Em oito anos, ele ajudou a transformar os Reds de um time mediano em um dos favoritos nas apostas.

Notavelmente, seu gol de cabeça no último minuto contra o West Bromwich Albion na temporada 2020/21 foi uma prova de sua determinação e versatilidade, garantindo uma vitória crucial para os Reds. As contribuições de Alisson têm sido fundamentais para os sucessos do Liverpool no campeonato nacional e europeu.

Na temporada 2024/25, Alisson desempenhou um papel crucial na conquista do título da Premier League pelo Liverpool, apresentando um desempenho consistente que solidificou a defesa da equipe. Sua experiência e liderança serão inestimáveis para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai.

Ancelotti, com o objetivo de revitalizar a seleção brasileira, enfatizou a importância de jogadores experientes como Alisson para guiar a equipe de volta à sua forma campeã.

Thiago Silva

Chegando ao Chelsea em 2020, aos 36 anos, Thiago Silva rapidamente se estabeleceu como um pilar da defesa. Em 113 partidas na Premier League, ele marcou oito gols e foi fundamental na organização da defesa do Chelsea. Sua liderança e experiência foram vitais para a conquista da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 pelo Chelsea. A passagem de Silva pelo Stamford Bridge foi um exemplo de profissionalismo e consistência, mesmo no crepúsculo de sua carreira.

Sergio Agüero

O legado de Sergio Agüero no Manchester City é monumental. Com 184 gols em 275 partidas na Premier League, ele detém o recorde de maior número de gols marcados por um jogador estrangeiro na liga. Seu gol icônico no último minuto chocou todos que apostaram contra o QPR em 2012 e garantiu o primeiro título da Premier League para o City, gravando seu nome na história do futebol. A agilidade, precisão e habilidade de Agüero para marcar gols cruciais fizeram dele um pilar do domínio doméstico do City.

Alexis Sánchez

O impacto de Alexis Sánchez no Arsenal foi profundo. Em 122 partidas na Premier League, ele marcou 60 gols e deu inúmeras assistências, tornando-se uma figura emblemática dos Gunners. Sua temporada 2016/17 foi particularmente notável, com 24 gols e 10 assistências. O ritmo de trabalho incansável e o talento de Sánchez fizeram dele um dos jogadores mais empolgantes da liga durante seus anos de auge.