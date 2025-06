CURTAS-METRAGENS: professor detalha objetivos de projeto que contribui com meio ambiente e valoriza história da UNIR em Vilhena

O Departamento Acadêmico de Administração da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena, lançou oficialmente a 1ª Mostra de Curtas-Metragens Marechal Cândido Rondon, com premiação total de R$ 6 mil.

O primeiro lugar receberá R$ 3 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. O evento é aberto à participação de toda a comunidade, com inscrições gratuitas já disponíveis pela internet.

Coordenada pelo professor Francisco Emanoel Silveira, com apoio dos docentes Osvaldo Copertino Duarte, Ivanor Luiz Guarnieri e Aparecida Magali Gabriel Teixeira, a mostra é uma ação de extensão voltada à produção de vídeos de até 1 minuto e 30 segundos sobre dois temas principais: ESG (ambiental, social e governança) e história do campus da UNIR Vilhena.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira (2), Francisco Emanoel detalhou os objetivos do projeto. “A ideia é mostrar, com vídeos curtos e criativos, como empresas ou pessoas contribuem com o meio ambiente, com a sociedade e com boas práticas de governança. Por exemplo, uma empresa que instala placas solares ou patrocina um projeto social já está atuando dentro do conceito de ESG”, explicou.

Segundo ele, a mostra também valoriza a história da UNIR no município. “Queremos que os participantes resgatem a trajetória de ex-diretores, professores, técnicos e alunos egressos que ajudaram a construir a identidade da nossa universidade”, destacou.

A produção dos vídeos pode ser feita com celular na vertical, e todos os detalhes técnicos e jurídicos — como direitos de imagem e uso de músicas — estão descritos no regulamento disponível no link de inscrição. Ao todo, são 500 vagas disponíveis e o evento é voltado a qualquer interessado, seja de Vilhena ou de outras cidades.

A programação da mostra inclui o lançamento do curso de extensão no dia 27 de maio, a entrega dos vídeos até 11 de agosto e a grande final com exibição dos curtas e cerimônia de premiação no dia 9 de setembro, às 19h, no cinema do Shopping Jardim.

A participação é aberta a alunos da UNIR, de outras instituições como IFRO, FAVO, Uninassau, VINCA, e também a qualquer cidadão.