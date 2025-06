Deputado Chrisóstomo destinou R$ 1,4 milhão à área da saúde de Urupá

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) destinou R$ 1.457.250,00 para a área da saúde no município de Urupá (RO).

Os valores foram pagos por meio de emendas parlamentares em 2024 e 2025 e têm como objetivo apoiar o custeio de serviços básicos, compra de medicamentos e realização de cirurgias eletivas.

Os recursos foram solicitados pelo vereador Adimilson (PL) e serão utilizados pela prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde. A destinação das verbas também será debatida com a participação da comunidade local, segundo informou o parlamentar municipal.

A primeira emenda, no valor de R$957.250,00, foi paga em 11 de março deste ano, por meio do Piso da Atenção Primária (PAP). O objetivo é reforçar os serviços de saúde básica no município, como o atendimento em postos de saúde e a compra de remédios.

A segunda emenda, de R$640.000,00, já paga neste ano de 2025, foi destinada ao incremento temporário ao custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais, com foco no cumprimento de metas do MAC (Média e Alta Complexidade). Segundo o vereador Adimilson, a prioridade será a realização de cirurgias eletivas.

A saúde é um dos pilares da atuação do deputado Coronel Chrisóstomo, que esteve em Urupá no sábado (31), ao lado do vereador, para conversar sobre a aplicação dos recursos.