Deputado Eyder Brasil celebra recorde histórico da 12ª Rondônia Rural Show: “Nosso estado é terra de progresso”

Durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, o deputado estadual Eyder Brasil acompanhou de perto a programação da feira, que bateu recordes e se consolidou como a maior vitrine do agronegócio da Região Norte.

“Rondônia é terra de progresso. Quem conhece o agro de perto sabe o quanto nosso povo é trabalhador e faz acontecer. Essa feira mostra que temos um estado forte, produtivo e cheio de oportunidades”, destacou o parlamentar.

Ao longo da semana, Eyder Brasil esteve presente nos estandes, dialogando com produtores rurais, prefeitos, empresários e lideranças do setor, reafirmando seu compromisso com políticas que impulsionem o desenvolvimento econômico e fortaleçam o campo. O deputado, que também preside a Comissão de Segurança Pública da ALE-RO, defende a valorização dos profissionais do agro e investimentos estruturantes para o setor.

Encerrada no último sábado (31), a 12ª edição da Rondônia Rural Show alcançou um marco histórico: R$ 5,1 bilhões em intenções de negócios e mais de 427 mil visitantes. Realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, a feira reuniu mais de 650 expositores do Brasil e do exterior, reforçando o potencial de Rondônia como potência agrícola nacional.