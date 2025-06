Escola Livre de Teatro Wankabuki realiza Roda de Carimbó em Vilhena

A ELT Wankabuki realiza durante os meses de maio e junho a etapa de oficinas da escola, diversos artistas de Rondônia e Mato Grosso com notório saber em diferentes áreas das artes foram contratados para ofertar formação na ELT Wankabuki. As aulas são oferecidas em formato híbrido: virtual e presencial.

Na última semana de maio esteve em Vilhena Andressa Silva que é atriz-multiartista, mentora e diretora da Mana Cia Cênica e Escola da Mana, com uma trajetória de 15 anos dedicados as artes cênicas. Reconhecida por sua atuação intensa e comprometida, circula pelo Brasil levando espetáculos, formações e experiências que unem arte, ancestralidade e cultura como expressões de pertencimento. Possui formação técnica em Artes Cênicas (2011 – MINC) e Ballet Clássico (Opus Studio), além de uma vasta bagagem em capacitações de teatro, dança popular e arte-educação. Seu percurso profissional é respaldado por DRT 819/Sated-RO, consolidando sua autoridade como artista e educadora no cenário cênico nacional.

A atividade no formato virtual aconteceu nos dias 26 e 27 de maio via Google Meet. Já a etapa presencial será nos dias 29, 30, 31 de maio e 1º de junho na Escola Livre de Teatro Wankabuki. Ao final da oficina, na tarde de domingo (01) os alunos fizeram uma apresentação com uma Roda de Carimbó, na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilhena.

A ação contou com apresentação de três músicas tradicionais de Carimbó, enaltecendo a cultura amazônica, além de roda de conversa após a apresentação. O público presente fez perguntas à facilitadora e aos alunos da oficina, assim com trouxe curiosidades sobre essa dança típica da nossa região que é pouco difundida. A facilitadora Andressa Silva, ainda fez demonstração de outra dança típica de Rondônia o Seringandô que é ainda menos divulgada em nosso estado. “Precisamos falar mais, dançar mais e divulgar as nossas raízes, a nossa ancestralidade deve ser dialogada, não podemos ignorar a nossa cultura popular, conhecer a nossa cultura é um direito e mantê-la viva é uma missão” relata Andressa.

A ELTW oferece cursos gratuitos de artes cênicas, está em funcionamento desde julho/2024, com local para criação e reconhecimento em que o aluno/ator entra em contato com diversas vertentes das artes cênicas, sua origem, desenvolvimento, técnicas e ramificações. Durante todo o mês de Junho a comunidade poderá acessar ainda diversas oficinas, todas gratuitas, basta acessar o perfil do Instagram da Escola @eltwankabuki para saber mais e realizar a inscrição.

O projeto é realizado pela Associação de Teatro e Educação Wankabuki (ATEW) que promove atividades em arte e cultura em Rondônia há 21 anos, oferecendo à comunidade espetáculos, oficinas, leituras dramatizadas, cursos, palestras, saraus, entre outros e pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (Minc), no âmbito do Programa Olhos D’água. A ELTW é um dos dois projetos contemplados em seu eixo de atividade que foram contemplados na região Norte, por meio de edital da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli), do Minc.