Ex-companheiro invade casa pela terceira vez e é encontrado dormindo em rede em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 2, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na Rua 57, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais foram recebidos pela solicitante, que relatou ter encontrado seu ex-companheiro, identificado como R.C., dormindo em uma rede na área externa da residência.

A vítima contou que o homem pulou o muro da casa durante a madrugada sem qualquer autorização, atitude que, conforme ela, já ocorreu outras duas vezes.

Ao chegar no local, a guarnição localizou o suspeito ainda na rede, apresentando diversas escoriações pelo corpo. Questionado, R.C., alegou que os ferimentos seriam resultado de trabalhos realizados recentemente em uma fazenda. No entanto, os policiais notaram que o homem estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com odor etílico, fala desconexa e aparente desorientação.

A vítima afirmou que vive em constante medo devido ao comportamento do ex-companheiro, que, segundo ela, costuma enviar mensagens intimidatórias, agressivas e ofensivas por meio do aplicativo WhatsApp. A situação tem gerado um ambiente de insegurança e tensão emocional.

Diante do histórico e do risco à sua integridade física e emocional, a mulher declarou que pretende requerer medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro.

O suspeito foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde as providências legais cabíveis foram tomadas.