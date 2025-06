Festa com drogas, narguilé e menores termina com intervenção policial em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 2, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua 523, localizada no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial se deparou com uma festa em andamento, onde havia consumo ostensivo de bebidas alcoólicas e indícios de uso de substâncias entorpecentes.

Durante a averiguação, os policiais encontraram diversos vasilhames de bebidas alcoólicas (como vodka), narguilés, cigarros eletrônicos do tipo “pod” e invólucros contendo substâncias com características semelhantes à cocaína e à maconha. Em um dos cômodos, foi localizado ainda um vaso com uma planta aparentando ser maconha.

Nove pessoas maiores de idade foram identificadas na residência. Dois deles, L.C., e M.H., se apresentaram como responsáveis pelo imóvel e organizadores do evento. Uma mulher identificada pelas iniciais E.G., foi flagrada portando uma porção de substância análoga à cocaína.

A situação se agravou com a presença de menores de idade no local, os quais também faziam uso de bebidas alcoólicas e narguilés, configurando um cenário de risco e possível corrupção de menores. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência devido à presença dos adolescentes.

Todos os envolvidos, bem como os materiais ilícitos, entre eles bebidas, drogas, narguilés e cigarros eletrônicos, foram apreendidos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.

A ação contou com o apoio de outras guarnições, inclusive da equipe do supervisor de policiamento, garantindo a segurança da operação e a condução dos envolvidos à delegacia.