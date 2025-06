Governador Marcos Rocha comemora volume de R$ 5,1 bilhões em negócios na Rondônia Rural Show 2025

R$ 5.1 bilhões em volume de negócios movimentados. Esse é o novo recorde da 12ª Rondônia Rural Show Internacional que chegou ao fim neste sábado (31) da edição 2025, após seis dias de intensas programações envolvendo palestras, rodadas de negócios, exposições e de maquinários agrícolas.

Entusiasmado com os resultados positivos, o governador do estado, Marcos Rocha destacou o avanço da feira e o aumento no número de pessoas que estiveram no local alcançando aproximadamente 430 mil visitantes, durante os seis dias de feira.

O governador Marcos Rocha reforça que, a cada ano, a Rondônia Rural Show Internacional comprova sua força e o avanço do agro rondoniense. “Por aqui tivemos várias programações e visitas ilustres de representantes de outros países e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado que prestigiou e fez importantes elogios ao nosso agronegócio. E os resultados falam por si: crescemos em público, em volume de negócios e em importância para o setor”,

VITRINES DO AGRO

Este ano, a Rondônia Rural Show Internacional trouxe o tema “Do Campo ao Futuro”, reunindo mais de 650 expositores e 26 vitrines tecnológicas, consolidando-se como uma das maiores vitrines do agronegócio da região Norte.

O evento também destacou uma vasta programação voltada para o mundo Agro, bem como o incentivo a cadeia produtiva, a exemplo do 1º Concurso Estadual de Produção de Leite (Conleite); o tradicional Concurso de Queijos (Conqueijo) e o inédito Concurso Stand Show, que valoriza sustentabilidade e criatividade nos estandes.

Uma estrutura moderna foi montada pelo governo para melhor atender os profissionais da imprensa de todo estado que levaram as novidades tecnológicas e as programações da feira para o Brasil e o mundo, com transmissões ao vivo pelas emissões de televisão, podcast, webjornalismo, radiojornalismo e redes sociais.

Entre as novidades apresentadas estão o retorno do Pavilhão da Piscicultura e a criação do Pavilhão da Pecuária de Corte, além da ampliação das praças de alimentação, uma roda gigante como atração de lazer, e entre outras experiências inovadoras para o público.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, agradeceu a todos que fizeram desta edição da feira um sucesso, desde os expositores aos visitantes. ‘‘A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional trouxe o melhor do agronegócio sustentável, deixou em evidência a valorização de quem produz alimentação para o Brasil e o mundo, e esse grande volume de negócios e visitantes que a feira recebeu mostra o quanto Rondônia está em plena evolução’’.